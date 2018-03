ننشر أخطر اعترافات الداعشي التونسي «ياسين بوخاتم عثمان»

المتوسط:

نشرت وكالة أنباء «هاوار»، أبرز اعترافات أحد عناصر تنظيم «داعش»، تونسي الجنسي، وهو ياسين بوخاتم عثمان المكني «أبوحفص التونسي» من مواليد 1994 ومن سكان حي التضامن في العاصمة التونسية، بعدما سلم نفسه إلي قوات سوريا الديمقراطية في معركة ” الرقة ” خلال العام 2017.

وبحسب الاعترافات فأنه التحق بتنظيم الدولة خلال العام 2015 بعدما أعلن نية التحاقه بتنظيم الدولة عند تواصله عبر ” الفيسبوك ” مع شخص تونسي ويدعي ” أيمن ” والمكتب أبو عبدالله التونسي والمتواجد في سوريا .

تواجد ” أبو حفص ” في ليبيا خلال العام 2015 بعد أن جاء عبر التهريب من الحدود التونسية إلي الحدود الليبية عن طريق شخص تونسي ويدعي ” محمود ” يمتهن التهريب وقام بإيصاله الي الحدود الليبية ومنها استلماه ” أبو جبل و صابر ” ونقلاه الي مدينة صبراته والتي بقي فيها أسبوع ومنها الي إحدي المعسكرات التدريب في جنوب مدينة ” بني وليد ” .

بعد قدوم ” أبو حفص” إلي ذلك المعسكر التدريبي والمسؤول عنه ” أبو إسماعيل المصراتي ” وبالإضافة إلي ” أبو إسلام الليبي و أبو وليد الليبي ” .

– أبو إسماعيل المصراتي ،هو ” إسماعيل الجطلاوي ” من سكان حي رقم 3 بمدينه سرت وأصله من مدينة مصراتة التحق بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2013 ثم أعلن بيعته لتنظيم الدوله خلال العام 2014 وقتل في عمليه انغماسيه نفذها في تجمع تابع للبنيان المرصوص في المحور الشرقي القريب من ” عمارات 600 ” وبرفقته عنصران آخران وهذا كان بتاريخ 19 نوفمبر 2017 .

– أبو إسلام الليبي أو أبو إسلام ،هو ” فوزي محمد بشير العياط الحسناوي ” مواليد طرابلس 1976 خريج جامعة سرت مؤهل هندسة كهربائية مقيم بمدينة سرت منذ العام 1987 .. ومن مؤسسي تنظيم أنصار الشريعة في سرت في العام 2013 قبل أن يلتحق بتنظيم الدولة في العام 2014 بعد اني سافر سوريا .

كان قاضياً للأحوال الشخصية إبان سيطرة تنظيم الدولة علي سرت وكان مسؤولاً عن قضايا الزواج والطلاق وخلافه وتم القبض عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2016 في سرت ونقل الي مدينه مصراته وهو تحت سلطة اداره مكافحة الإرهاب مصراته .

– أبو وليد الليبي ،هو ” وليد البوعيشي الفرجاني ” من سكان مدينة اجدابيا ،التحق بتنظيم أنصار الشريعة في العام 2013 ثم أعلن بيعته لتنظيم الدوله في العام 2014 وأصبح مسؤول وامام مقر المحكمة الاسلامية لدي التنظيم وأمام مسجد ” الرباط ” .. ويعرف بكنيه عبيده الاثبنجي أو ابوالوليد الفرجاني وقتل خلال المعارك في مدينة سرت بضربة جوية من فبل طيران الدولي الأمريكي بتاريخ 11 أغسطس 2016.

