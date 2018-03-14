خدمات جديدة للفئات المشمولة برعاية صندوق التضامن الاجتماعي

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد إبريدان، مع مدير إدارة الفروع بمصرف الوحدة فوزي جدولة، إمكانية فتح آفاق جديدة في التعامل مع الفئات الخاصة المشمولة برعاية الصندوق.

وجرى الاتفاق خلال سلسلة الاجتماعات التي عُقدت بالخصوص علي تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع للفئات الخاصة المشمولة برعاية صندوق التضامن الاجتماعي من ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات للاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة بكل فروع مصرف الوحدة .

هذا وكشف المسؤولين بمصرف الوحدة خلال الاجتماع – عن انطلاق خدمة المرابحة الإسلامية بالمصرف وفروعه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد الحضور، أن إدارة مصرف الوحدة هي أول من قام بالتعاون وتسهل الصعاب علي المشمولين برعاية صندوق التضامن الاجتماعي.

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