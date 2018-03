المنتخب الليبي لألعاب القوى يصل الجزائر استعدادا للبطولة الإفريقية

المتوسط:

أعلن الاتحاد الليبي لألعاب القوى وصول بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لمدينة شلف الجزائرية، استعدادا للمشاركة فى البطولة الإفريقية للعدو الريفي، المقرر لها، السبت المقبل الموافق 17 مارس الجاري.

ويشارك المنتخب الليبي لألعاب القوى في بطولة اختراق الضاحية الأفريقية بخمسة متسابقين، التي ستقام بالجزائر بداية من 17 مارس الجاري.

والمتسابقون الليبيون الخمسة المشاركون في البطولة هم في فئة الأواسط «مروان البكاي وسهيل عبد الباسط وعلي الضاوي وعبدالباري جمعة»، وفي فئة الكبار يشارك المتسابق «عادل الفرجاني»، علما بأن سباق الأواسط لمسافة 8 كلم والكبار 10كلم.

