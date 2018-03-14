الرقابة على الأغذية يرفض أغذية أطفال العلامة التجارية “Hero”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا اليوم الأربعاء عن رفضه شحنة مواد غذائية “أغذية أطفال” العلامة التجارية “Hero”.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” أن أسباب الرفض جاءت بموجب قرار حظر استيراد أغذية أطفال من غير دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا.

وأشار المركز إلى أن بلد المنشأ للمنتج تركيا، موضحًا أن الكمية 5135 صندوق والشحنة مشتركه مع أصناف مفرج عنها.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا إلى أن تاريخ الإنتاج 12-2017 /12-2019، مضيفًا أن نقطة وصول الشحنه فرع الخمس.

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