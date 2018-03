«تعليم المؤقتة»: ندرك مطالب المعلمين المشروعة ونسعى لتحقيقها

المتوسط:

قالت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، إنها تقف مع المعلمين والمعلمات والطلبة، وجميع من له علاقة بالعملية التعليمية، مؤكدة إدراكها الكامل لمطالبهم المشروعة.

وطلبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، من الجميع أن يعوا جيدا الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة قلة الإمكانيات والإيرادات العامة للدولة، مما عرقل توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية بجميع المقاييس.

وأشادت الوزارة بجهود المعلمين والمعلمات، وحرصهم على نجاح سير الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنها تسعى جاهدة للمطالبة بحقوقهم، وإيصال صوتهم ومطالبهم إلى جهات الاختصاص .

