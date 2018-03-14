العرادي مخاطبا عون: الجنوب فرصة لتوحيد الجيش

اعتبر عضو المجلس الانتقالي عبدالرزاق العرادي أن جنوب ليبيا يمثل فرصة “ذهبية” لتوحيد الجيش الليبي.

ودعا العرادي، على حسابه الشخصي بفيسبوك، الثلاثاء، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون العسكرية أحمد عون، إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة؛ لفرض الأمن، وحماية الحدود في الجنوب، وطرد ما وصفه بـ “العصابات الأجنبية” فيه، موضحا أن قوات حفتر، والقوات العسكرية في الغرب والجنوب الليبي “ليست جيشا” يمثل كل ليبيا، وفق قوله.

وأعرب العرادي عن أمله أن يقدم “عون” هذه المشورة للقائد الأعلى للجيش الليبي، متمنيا أن تكون بادرة؛ لتوحيد الجيش الليبي على أرض الواقع، حسب تعبيره.

ويشهد الجنوب في السنوات الأخيرة صراعات قبلية، وانتهاكات من قبل مجموعات أجنبية مسلحة.

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