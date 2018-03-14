اختفاء جزائريين يشتبه بانضمامهم لداعش ليبيا

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فتحت السلطات الأمنية الجزائرية ملف للتحقيق حول اختفاء 3 شباب بعد مغادرتهم لمنازلهم بولاية فالمة الواقعة بالقرب من الحدود التونسية مساء الجمعة إلى غير عودة.

وتدور الشكوك حول احتمالية هروب الشبان الـ3 البالغين من العمر حوالي 16 سنة، بهدف الانضمام إلى صفوف مقاتلي داعش في ليبيا بعد عبور الحدود التونسية، بحسب ما أظهرته نتائج بحث الأهالي بحسابات أولادهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووفق ما نقلته الجريدة التونسية عن مصادر من ولاية فالمة، فإن عناصر الأمن الجزائري قد قامت بتوزيع صور المفقودين الـ3 على كافة الجهات الأمنية، خاصة تلك المسؤولة عن حماية الحدود والنقاط الأمنية الحساسة.

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