الخيالي: لم نتفق مع ” السراج ” على تكليف قوة عسكرية لحماية الجنوب

نفى رئيس المجلس البلدي ببلدية سبها حامد الخيالي، تكليف أي قوة عسكرية من الرئاسي لحماية الجنوب.

وأضاف الخيالي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اجتماع وفد بلدية سبها مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني لم يسفر عنه تكليف أي قوة عسكرية لحماية الجنوب.

وأكمل الخيالي،” أنه لا مانع من تشكيل أي قوة عسكرية وطنية تعمل على بسط الأمن في المنطقة”، مضيفا “أن شرط هذا الإجراء هو أن يكون توافق ما بين الشرق والغرب وجنوب البلاد، ويتم قبولها من قبل الأطراف المتنازعة كطرف محايد، لتفادي تفاقم الأوضاع”.

