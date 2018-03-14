الرائد_أخبار مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يناقش، الثلاثاء، مع رئي…

#الرائد_أخبار

مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يناقش، الثلاثاء، مع رئيس مجلس #بني_وليد المحلي علي النقراط، الوضع الأمني، والسياسي، والاقتصادي في المدينة، وتبعات الهجرة غير القانونية، ومتابعة برامج الأمم المتحدة السارية في المدينة، وفق الحساب الرسمي للبعثة في تويتر.

#ليبيا