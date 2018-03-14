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#الرائد_أخبار مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يناقش، الثلاثاء، مع رئي…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يناقش، الثلاثاء، مع رئيس مجلس #بني_وليد المحلي علي النقراط، الوضع الأمني، والسياسي، والاقتصادي في المدينة، وتبعات الهجرة غير القانونية، ومتابعة برامج الأمم المتحدة السارية في المدينة، وفق الحساب الرسمي للبعثة في تويتر.
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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