مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يناقش، الثلاثاء، مع رئيس مجلس #بني_وليد المحلي علي النقراط، الوضع الأمني، والسياسي، والاقتصادي في المدينة، وتبعات الهجرة غير القانونية، ومتابعة برامج الأمم المتحدة السارية في المدينة، وفق الحساب الرسمي للبعثة في تويتر.
#ليبيا
#الرائد_أخبار مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يناقش، الثلاثاء، مع رئي…
مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يناقش، الثلاثاء، مع رئيس مجلس #بني_وليد المحلي علي النقراط، الوضع الأمني، والسياسي، والاقتصادي في المدينة، وتبعات الهجرة غير القانونية، ومتابعة برامج الأمم المتحدة السارية في المدينة، وفق الحساب الرسمي للبعثة في تويتر.
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