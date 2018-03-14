قزيط يستبعد مطالبة الأعلى للدولة بإقالة الجويلي

إستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط صحة الأنباء المترددة بشأن مطالبة مجلس الدولة بإقالة آمر المنطقة الغربية أسامة الجويلي (تابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق).

وقال قزيط في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن هذا الأمر لم يطرح جلال جلسة أعضاء مجلس الدولة أمس الأول الاثنين كما لم تجرى إي مشاوراته بشأنه.

وكانت أنباء ترددت حول مطالبة مجلس الدولة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإقالة الجويلي.

جاء ذلك عقب تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي والوفد المرافق له لكمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن اليوم الأربعاء في منطقة ظاهر الجبل.

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