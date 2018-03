«جوازات البريقة»: عبور «مساعد البري» بالجواز الأخضر لعدم تفعيل المنظومة الأمنية

المتوسط:

أفاد قسم جوازات بمدينة «البريقة» بأنه لم يتم تفعيل المنظومة الأمنية بمنفذ «مساعد البري» وجميع أقسام وفروع المصلحة المنطقة الشرقية.

وأضافت المصلحة، عبر بيان لها اليوم الأربعاء، «بأنه يمكن للمواطنين الليبيين السفر بالجواز الأخضر أو الإلكتروني، حتى ولو لم يحمل الرقم الآلي».

وقال البيان «إن المنظومة الأمنية بمنفذ مساعد البري لم يتم تفعيلها حتى الآن بعد تركيبها خلال الأيام السابقة، وأن المصلحة على علم بأن جميع أقسام وفروع المنطقة الشرقية لا توجد بها تفعيل، وعلى ذلك فيمكن السفر سواء بالجواز الأخضر أو الإلكتروني».

