السويحلي ينجو من كمين مسلح

تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي إلى كمين مسلح خلال مروره بمنطقة ظاهر الجبل في طريقه إلى زيارة أجراها اليوم الأربعاء إلى مدن جبل نفوسة، غريان ويفرن.

وأسفرت الاشتباكات المُسلحة التي دارت بين المجموعة المسلحة التي واجهت موكب المجلس الأعلى بإطلاق النار والعناصر الأمنية المرافقة له عن إصابة 2 من العناصر الأمنية المُكلفة بحماية الموكب.

وقامت المجموعة المسلحة التي هاجمت رئيس المجلس الأعلى باختطاف 4 عناصر من مديرية أمن غريان التي كانت حاضرة خلال الاشتباك المُسلح، وفق ما ذكره بيان المجلس الأعلى للدولة حول الحادثة.

وأوضح البيان أن الكمين المُسلح، لم يمنع مجلس الدولة من إكمال زيارته إلى مدينتي يفرن وغريان.

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