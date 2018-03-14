محاولة لاغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبد الرحمن السويحلي

تعرض عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء 14 مارس 2018.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن تعرض عبد الرحمن السويحلي والوفد المرافق له لكمين مسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن، أسفر عن إصابة 2 من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان، حسب الوسط الليبي.

واتهم “الأعلى للدولة” عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة بإطلاق نار على عبد الرحمن السويحلي.

وأضاف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن عناصر الأمن والحماية قاموا بالتصدي للمهاجمين، وهو ما أدى لفرار المهاجمون.

وكالات

© 2016 LE JOURNAL SARL • جــميع الحقــوق محفـوظة لمـوقع الجريدة • :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الجريدة التونسية