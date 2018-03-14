تيريزا ماي: بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إن بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا، مؤكدة أن هذه أكبر عملية طرد لدبلوماسيين منذ 30 عامًا.

وقالت إن بريطانيا ستلغي اجتماع مع وزير الخارجية الروسية.

وأضافت ماي اليوم الأربعاء أن الدبلوماسيون الروس أمامهم مهلة أسبوع للمغادرة، وذلك جلسة مجلس العموم لمناقشة تطورات قضية تسميم الجاسوس المزدوج.

وقالت: سنعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عال مع روسيا، وسنجمد أصول الدولة الروسية الموجودة فى بريطانيا، وذلك بعد أن استخلصت بريطانيا مسئولية روسيا عن عملية تسميم الجاسوس البريطانى السابق، سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

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