وزارة التعليم: تقديم مقترحات “الزيادة” لمجلس النواب

أخبار ليبيا24

ذكرت وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة أن اللجنة المكلفة وفق قرار مجلس النواب بخصوص زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم بدأت في تقديم المقترحات للمجلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المقترحات المقدمة هي زيادة قيمة الحصة الدراسية مبلغ وقدره (20 دينار للحصة الواحدة )، زيادة قيمة شهرية مبلغ وقدره (300 دينار) لباقي الشرائح المسند لها مهام غير الجداول.

وأفادت الوزارة أن من ضمن المقترحات أيضًا زيادة قيمة شهرية مبلغ وقدرة (400 دينار) للمفتشين التربوييـن، ومعدل (8 حصص ) لمدراء المدارس و (6 حصص ) لمساعديهم أسبوعياً.

وكشفت وزارة التعليم أنه تمت إحالة هذه المقترحات كاملة إلى مجلس النواب للنظر فيها وتشريعها ومن ثم تنفيذها.

وطلبت الوزارة من الجميع أن يعي جيداً الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة قلة الإمكانيات والإيرادات العامة للدولة مما عرقل توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية بجميع المقاييس.

يشار إلى أن اللجنة برئاسة وكيل عام وزارة التعليم وعضوية وكيل وزارة المالية والتخطيط – نائب عن مصرف ليبيا المركزي – المستشار القانوني بمجلس النواب – ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

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