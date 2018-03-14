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اختتام دورة المدربين والحكام لمعلمي التربية البدنية بطرابلس

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اختتمت بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية في طرابلس، اليوم الأربعاء، دورة المدربين والحكام في كرة السلة لمعلمي التربية البدنية، والتي أقيمت بإشراف الاتحاد الليبي لكرة السلة، وبالتعاون مع إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم.

شارك في الدورة 25 متدربا من الجنسين، وحاضر فيها المحاضر بالاتحاد الأفريقي حسني الأمير.

يذكر أن الدورة تهدف إلى تأهيل معلمين ومعلمات لتمكينهم من تعليم التلاميذ أساسيات كرة السلة وفقا لنظريات التعليم والتدريب الحديثة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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