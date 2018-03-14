مالية المؤقتة: 269 مليون دينار إجمالي المبالغ التي تم تسييلها لوزارة الصحة

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة أن المبالغ التي تم تسييلها لوزارة الصحة والأجسام التابعة لها بلغ إجماليها نحو 269 مليون دينار ليبي من غير بند المرتبات والمهايا وما في حكمها طيلة العام 2017 ميلادي.

وأفصحت وزارة المالية عن المبلغ الذي تم تسييله لوزارة الصحة فيما يتعلق بالباب الثاني الخاص بالمصروفات التسييرية مؤكدة أنه بلغ أكثر من 142 مليون دينار ليبي.

وأكدت وزارة المالية أنها صرفت لوزارة الصحة أكثر من 106 ملايين دينار ليبي في بند التحسين والتطوير من الموازنة العامة للوزارة إضافة إلى 10 ملايين دينار في بند تغطية نفقات العلاج بالخارج.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط أنها سيلت لوزارة الصحة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء مبلغا يقارب 9 ملايين دينار فيما يتعلق بالباب الثالث الخاص بالمشاريع التنموية والتحول.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب ا عقيلة صالح عيسى طلب بموجب كتاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني استمرار إيقاف وزير الصحة رضا العوكلي حتى انتهاء التحقيق معه في المذكرة المقدمة ضده من موظفي القطاع والمنظورة أمام لجنة الصحة بمجلس النواب.

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