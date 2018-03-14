بمشاركة ليبية …الأمم المتحدة تبحث أوضاع المرأة العربية

شاركت مجموعة من الحقوقيات (ليبيات وعربيات)بمؤتمر صحفي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك للحديث حول أوضاع المرأة العربية في ليبيا وفلسطين ولبنان.

وبينت الأمم المتحدة عبر صفحتها أن المشاركة جاءت على هامش اجتماعات الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وأجرت الأمم المتحدة حوارا مباشرا على الفيسبوك، مع المشاركات في المؤتمر للاطلاع على أوضاع المرأة العربية.

وقالت الناشطة زهراء لنقي، رئيسة “منبر المرأة الليبية من أجل السلام”، أن ما نتج عن الربيع العربي من تعددية، ما لبثت أن تراجعت أمام الأصوات التي توظف الدين سياسيا وعسكرة الحياة المدنية.

وألقت باللوم لما تمر به ليبيا على المجتمع الدولي، قالت إنه ترك البلاد في فوضى السلاح وبدون حكم القانون وغير ذلك من أمور أدت إلى تهميش الأصوات المستضعفة، وعلى رأسها النساء.

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