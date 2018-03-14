مراسم تسليم واستلام بين آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم الكزة و اللواء امراجع العمامي

توكرة 14 مارس 2018 (وال) – تم صباح اليوم الأربعاء مراسم تسليم واستلام الكلية العسكرية بين سيادة اللواء هاشم بورقعه الكزة و اللواء امراجع امحمد العمامي تحت إشراف لجنة التسليم المكلفة بحضور من ضباط الكلية العسكرية الذين رحبو بالآمر المكلف للكلية العسكرية.

وتم خلال التسليم والاستلام تكريم الآمر السابق للكلية العسكرية اللواء هاشم بورقعه الكزة بدرع على ما بذله من مجهودات بالرقي بالكلية العسكرية وذلك بناء على قرار سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.(وال – توكرة) إ م / أ د

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