المتوسط:

قامت إدارة شؤون المحلات و إدارة المشروعات بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي وبحضور رؤساء المجالس المحلية التسيرية لمناطق الساحل الغربي، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال صيانة خزان المياه الرئيسي المغذى لمناطق (الحليس – بوفاخرة – قرية ورد )، اليوم الاربعاء.

وتفقد الوفد خزان منطقة التريه المغذى للقرى المجاورة، وأعداد دراسة فنية لعملية استبدال خطوط شبكات مياه الشرب المتضررة جراء الحرب على الإرهاب.

.

The post وفد بلدية بنغازي يتفقد أعمال مشروع خزان منطقة التريه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية