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وفد بلدية بنغازي يتفقد أعمال مشروع خزان منطقة التريه

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
قامت إدارة شؤون المحلات و إدارة المشروعات بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي وبحضور رؤساء المجالس المحلية التسيرية لمناطق الساحل الغربي، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال صيانة خزان المياه الرئيسي المغذى لمناطق (الحليس – بوفاخرة – قرية ورد )، اليوم الاربعاء.
وتفقد الوفد خزان منطقة التريه المغذى للقرى المجاورة، وأعداد دراسة فنية لعملية استبدال خطوط شبكات مياه الشرب المتضررة جراء الحرب على الإرهاب.
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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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