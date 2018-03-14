من 50 جنيهًا لـ500.. أفكار جديدة لهدايا عيد الأم

تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال بعيد الأم، وفي هذه المناسبة تعد الهدايا أكثر ما يحير الفتيات، فنحن نبحث عن أفضل ما يناسب الذوق، وأيضًا يتماشى مع الميزانية الخاصة بكل منا، فالكثير من صفحات التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم مختلف العروض من تجميع مجموعة من المكياج مع البرفان، وتضع عليها سعرا مجمعا لإغرائك وتسهيل عملية البحث عن هدية مناسبة، ولكن عليك الحذر من مثل هذه الصفحات لأن المباع منها لا يسترد، وقد يكون رديئا، لذلك يمكنك التسوق بنفسك واختيار المناسب.

اختاري الهدية التي تناسب ذوق والدتك أو حماتك، فهدية الأخيرة مهمة والأمر يكون حساسا إذا تجاهلت الأمر، لا تقلدي أصدقاءك في شرائهم للهدايا، فما يناسب واحدة لا يعجب الأخرى، وقد لا يتناسب مع ميزانية جيبك، نقدم في هذا الموضوع مجموعة من الأفكار المتنوعة للتفكير معك بصوت عال عن المناسب للذوق والجيب، من هدايا عيد الأم، نبدأ من الـ50 جنيها إلى ما فوق الـ500، حسب إمكانياتك المادية وظروفك.

الاختيار

عليك التركيز أولا فى أفضل الأشياء التي تحبها والدتك، فقد تكون من محبي المجوهرات، وهنا يتطلب الأمر الكثير من الأموال، أو قد تكون تحب الورد أو الحلوى، وبذلك سيكون الوضع أسهل كثيرًا، ويمكنك الاستعانة بالإكسسوارات والمكياج إذا فضلت هذه الطريقة.

هدية بـ50 جنيها

الهدية بقيمتها وليست بثمنها، حقيقة أو مثل شعبي ينطبق بشكل خاص على الأم، فتأكدي أنها ستفرح بأي شيء لأن الأمور المادية ليست من طبعها، فهي تفرح باهتمامك، ومهما قدمت من الهدايا فهي لا توفي حقها وتعبها معك، يمكنك شراء:

– الزهور الجميلة ذات الألوان المبهجة، مع كتابة بعض العبارات الجميلة عليه، فلا يوجد امرأة لا تحب الورد.

– يمكنك أيضًا شراء بعض أنواع الشيكولاتات، وتزيينها بشكل جميل، ووضعها في مج مزخرف باسمها أو حرف خاص بها، هذه الفكرة إذا كانت والدتك ممن يحبون الحلوى والشيكولاتة، أما إذا كانت غير ذلك، فابتعدي.

هدية من 50 لـ100

– الإكسسوارات من الأمور المهمة في حياة كل منا، فإذا كانت والدتك ممن تفضلن ارتداء الإكسسوارات:

– يمكنك شراء خاتم أو سلسلة أو حلق.

– كما يمكنك شراء طرحة إذا كانت بحاجة لها، فحاولي قدر الإمكان شراء ما تحتاج إليه.

هدية من 100 لـ200

-المكياج ومستحضرات التجميل والعطور بشكل عام، ستسعد والدتك، ويمكنك تقديمها لها لمساعدتها في تحسين مظهرها أو الخروج من روتين المنزل والأعمال المنزلية.

يمكنك شراء (قلم كحل مع قلم روج أو ماسكار).

– كما يمكنك تقديم مجموعة من الماسكات المفيدة للبشرة ومساعدتها في تطبيقها، فهذا سيكون أمرا مبهجا وسيفرحها كثيرًا.

– الأحذية والشنط، من الأمور التقليدية التي نلجأ لها جميعًا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بـ(حماتك)، فهي هدية جميلة من حيث المظهر وليست مكلفة للغاية.

– فيمكنك تقديمها لحماتك أو والدتك، ولكن احرصي على تناسق الألوان.

– احرصى على اختيار ألوان مناسبة للشخصية التي ستقدمين لها الهدية، في الغالب نلجأ جميعًا للألوان المعروفة (الأسود أو البني أو الكحلي).

هدية من 200 لـ300

– الفضة تكون من الهدايا القيمة وتحبها جميع النساء، فيمكنك شراء خاتم من الفضة.

– سلسلة للمفاتيح الخاصة بها، أو حرف خاص باسمها، وهذه الفكرة تصلح أيضًا لحماتك.

– كما يمكنك الاستعانة بالهدايا التي تساعدها في الأعمال المنزلية، ومنها (طقم حلل التيفال، أو مضرب بيض، أو كبه وخلاط حديث أو غلاية المياه بشكل متطور).

هدية من 300 لـ500

يمكنك تحضير مفاجأة لها، من خلال عزومة في أحد المطاعم الشهيرة.

– نزهة نيلية.

– دعوتها لأحد مراكز التجميل والسبا لعمل يوم خاص بها من (السونا والجاكوزي وبعض الماسكات).

هدية فوق الـ500

إذا كانت ميزانيتك تسمح، فالحلي من الأشياء التي تسعدها كثيرًا.

– يمكنك شراء خاتم ذهب أو سلسلة، أو شراء بعض الأدوات التي تسهم في راحتها مثل (ميكرويف أوغسالة أطباق أو غسالة أتوماتيك إذا كانت ليس لديها).

– موبايل جديد خاص بها.

كل هذه الأفكار ستساعدك في تحديد الهدية الخاصة بوالدتك أو حماتك، فهي تتناسب مع مختلف الميزانيات، ولكن احرصي على طريقة التقديم وعليك تقبيلها وتوجيه الشكر لها، فذلك يؤثر على نفسيتها بشكل كبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا