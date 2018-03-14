تعاون مشترك بين المواصلات والاتصالات لحل مشاكل مرورية

أعلنت هيئة الاتصالات والمعلوماتية أنها اتفقت مع وزارة المواصلات، الأربعاء، على تقديم رؤية شاملة ومفصلة لمشروع المشاكل المرورية التي تعرقل حركة السير في الإشارة الضوئية بطريق المطار جنوب طرابلس.

وأوضحت الهيئة في صفحتها على فيسبوك، أن المشروع سيساهم في انسيابية الحركة المرورية بالموقع المذكور، مضيفة أنه لا يتعارض مع المشاريع القائمة والمشاريع التي قد تنفذ في المراحل اللاحقة.

وأشارت إلى أن التعاون بين هيئة الاتصالات والمعلوماتية ووزارة الموصلات يأتي في إطار بند الرعاية الاجتماعية الذي يقدمه قطاع الاتصالات.

والجدير بالذكر أن طريق المطار الواقع جنوب طرابلس تشهد ازدحاما يوميا لحركة السير، وتسعى بلدية أبوسليم لإنشاء تفرع منها يخفف من الازدحام في الإشارة الضوئية بالطريق.

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