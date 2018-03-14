الثني يمنح الإذن لصيانة محطة معالجة خزان التجميع أوجلة

أخبار ليبيا24

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء الإذن للمؤسسة الوطنية للموارد المائية لصيانة محطة معالجة خزان التجميع لبلدية أوجلة.

واستعرض الثني خلال اجتماع عقده بمكتبه في منطقة قرنادة مع أعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة بموجب قرار رقم (118) لسنة 2017 والتي تخص بلدية أوجلة وعميد البلدية التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني والهيأة العامة للإسكان والمرافق حول التوسع العمراني في المنطقة.

وطلب الثني تبويب ما يحتاجه مقر المجلس البلدي أوجلة، للصيانة ومبنى الضيافة التابع لوزارة العدل، على أن تحال هذه الاحتياجات عن طريق الوزارات المختصة، بالإضافة إلى منح الإذن بالتعاقد لمصلحة التقنيات والمرافق التعليمية لصيانة عدد سبعة مدارس بقيمة إجمالية (1,310.430 د.ل).

وناقش الثني ما توصلت إليه لجنة المتابعة حيال تنفيذ الصيانة العاجلة والطارئة لطريق (الواحات – أجدابيا) تمهيدا لتنفيذ الطريق بشكل نهائي وفقا للدراسات التي ستقدم من المكتب الهندسي المكلف بالخصوص.

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