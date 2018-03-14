تسريب تشكيل برشلونة قبل مواجهة تشيلسي

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل فريق برشلونة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم بملعب "كامب نو".

وبحسب ما نشرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، وفقا لتسريبات من داخل الفريق، فإن الفرنسي عثمان ديمبلي سوف يخوض مباراة برشلونة منذ البداية بجانب أندريس إنييستا، قائد البارسا الذي عاد لقائمة الفريق الكتالوني بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل المسرب من الإذاعة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك تيرشتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرته، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، إنييستا.

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي.

يشار إلى أن ديمبلي غاب عن مباراة الذهاب ضد تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل بهدف، وتابع المباراة من دكة الاحتياط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا