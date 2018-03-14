قزايط: ما توصلت اليه هيئة الدستور هو نصف معجزة

قال بلقاسم قزايط، عضو مجلس الدولة، إن المجلس لا يريد الدخول في مماحكات قانونية حول موضوع الدستور، وإن ما حصل ان لجنة منتخبة وأيضا هي كفؤه على أعلى مستوى من الناحية الفنية استطاعت إنجاز دستور حصل على موافقة أكثر من الثلثين من هيئة منتخبه اصلا.

وأضاف قزايط في تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية: ”نتمنى من كل القوى السياسية استغلال هذه الفرصة ووضع قطار البلد على السكة لأنه في حالة الاستقطاب السياسي الحاصل اعتبر ما توصلت اليه هيئة الدستور هو نصف معجزة في الوقت الحالي لذلك نناشد كل القوى السياسية تسهيل الولوج لمرحلة سياسية دائمة من خلال الاستفتاء على هذا الدستور.”

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