سلامة يتعهد بدعم اللجنة المشكلة بشأن أحداث الجنوب

تعهد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، بدعم جهود اللجنة الوزارية التي أنشأها المجلس الرئاسي بشأن الأحداث التي يشهدها الجنوب الليبي.

واستمع سلامة خلال لقائه ممثلين عن اللجنة في طرابلس، إلى أهداف اللجنة الوزارية، التي تتضمن الحد من التوتر في الجنوب، وتسهيل تقديم الخدمات، والعمل على تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة، بحسب الصفحة الرسمية للبعثة.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد أنشأ لجنة، في مطلع مارس الحالي، تعمل على وقف إطلاق النار في سبها، ورعاية اجتماع بين الأطراف المتنازعة بالمدينة؛ للوصول إلى اتفاق مصالحة يُعيد الأمن ويضمن التعايش السلمي بين مكونات الجنوب كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية