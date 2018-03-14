العائلة المالكة البريطانية تقاطع مونديال روسيا.. وهذا موقف إنجلترا

أشارت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن العائلة المالكة في بريطانيا والوزراء هناك، لن يحضروا مباريات المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والمقرر لها يونيو المقبل، وذلك وفقًا لم أعلنته تيريزا ماي، رئيس الوزراء، وذلك في أعقاب حادث التسمم الذي أودى بحياة الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، وابنته الأسبوع الماضي.

وقالت تريزا ماي، إن الغاز السام الذي استخدم في قتل سكريبال صنع في روسيا معتبرة إياها المتسببة الرئيسية في ذلك الحادث، لتقرر بالتالي تعليق العلاقات رفيعة المستوى بين لندن وموسكو.

وأوضحت «ماي» أن جميع البريطانيين نظروا بأمل كبير إلى روسيا عقب تفكك الاتحاد السوفيتي وأرادوا علاقات أفضل مع موسكو ومن المؤسف أن يقرر رئيس روسيا بوتين التصرف على هذا النحو.

كما قررت ماي طرد 32 دبلوماسيًا من روسيا، وذلك بعد رفض بوتين التعليق على الحادث، حيث منحتهم فرصة أسبوعًا لمغادرة البلاد، وعمل سكريبال كعميل مزدوج لبريطانيا وذلك قبل أن يتم اعتقاله من روسيا في عام 2004.

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السابق جريج دايكي، إنه من المستبعد أن تقرر إنجلترا مقاطعة كأس العالم، كما استبعد أيضًا أن تطلب الحكومة هذا الأمر، مؤكدًا أنه لو طلبت الحكومة هذا الأمر فسيرفضه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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