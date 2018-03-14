غرفة عمليات القوات الجوية تحذر من اختراق المجال الجوي لمناطق الجنوب دون إذن

أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية أنها ستستهدف أي طيران عسكري يمر في مناطق جنوب البلاد دون أخذ إذن من الغرفة.

وحذرت الغرفة – بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة – من أية محاولة عمليات إنزال جوي في المطارات أو المهابط الترابية في مناطق جنوب ليبيا.

وأكدت غرفة عمليات القوات الجوية أنها ستستهدف المخالفين لهذا التنبيه الهام بالمقاتلات والقاذفات والمروحيات المقاتلة بسلاح الجو الليبي التابع للغرفة.

وأهابت الغرفة – وفقا لشعبة الإعلام الحربي – بشركات النقل الجوي المدنية أخذ تصريحات الهبوط والإقلاع والمرور بالمجال الجوي من مراكز العمليات والسيطرة الجوية وفقا للمتبع بمصلحة الطيران المدني والمطارات الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24