السعيدي يدين اتهامات مجلس الدولة للجيش بالاعتداء على السويحلي

أدان عضو مجلس النواب، علي السعيدي، اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي القوات المسلحة بمحاولة اغتياله في المنطقة الغربية التي تقع خارج سيطرت الجيش الليبي.

وأضاف السعيدي: ” المسؤول الأول عن محاولة اغتيال السويحلي هو آمر المنطقة الغربية، أسامة الجويلي لان المنطقة تحت سيطرته.

وأعتبر السعيدي أن هذا الاتهام “مغالطة كبيرة”، مشيرا إلى أن الجيش الليبي أهدافه حماية البلاد والعباد وليس كما يدعي السويحلي الذي وصفه بـ”مغتصب السلطة “.

وخاطب السعيدي السويحلي قائلا” الجيش يحترم القوانين والدستور وليس كما تفعل انت”

يشار إلى أن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، ” أكد أن عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس والوفد المرافق له تعرضوا لكمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارتهم لمدينتي غريان ويفرن اليوم الأربعاء من قبل عصابة مسلحة تابعة للجيش في منطقة ظاهر الجبل.

