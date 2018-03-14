تفاصيل لقاء معيتيق والسفير البريطاني فى طرابلس

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأربعاء بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة.

وتناول اللقاء وفقاً لإيجاز صادر عن إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها و آخر المستجدات على الساحة الليبية.

السفير البريطاني أكد استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق و رغبتها الإسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيدها لمؤسسات الدولة بالتعاون من أجل النهوض بمختلف القطاعات بما يخدم المواطن في كل المجالات.

فيما أشاد معيتيق بعمق العلاقات الليبية البريطانية، مؤكداً تخصيص الحكومة جزء من ميزانية العام 2018 لتفعيل المشاريع المتوقفة و الخدمية منها ، وفقاً لذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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