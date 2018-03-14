مستشفى تيجي المنسي

يُعاني مستشفى تيجي من قلة في الإمكانيات، لاسيما عدم الصيانة للمبنى الذي لم تُجرى له أية عملية صيانة من قبل.

وزارت “218” المستشفى، ورصدت بقاء آثار الرصاص إبان أحداث العام 2011 إلى يومنا هذا، حيث لجأ العاملون في المستشفى إلى تغطية الثقوب التي أحدثها بالورق، لمحاولة إخفاء عيوب لا يمكن السكوت عليها.

ويقوم العاملون بواجباتهم في تقديم ما يمكن للمواطن وفق الإمكانيات المتاحة لهم، إلا أن قلة الإمكانيات، وخاصة شُح المواد الأساسية كمواد قسم التحاليل التي تعد مهمة في اختبار العينات المقدمة من المواطنين، والمعدات الطبية ومستلزمات حجرة العمليات، ترهق العاملين بالمستشفى في مواجهة هذه الصعاب.

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