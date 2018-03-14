معالي وكيل عام وزارة الصحة يتفقد جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي

بنغازي 14 مارس 2018 (وال) – تفقد معالي وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي بمنطقة بوعطني.

برفقة الدكتور صالح الأوجلي رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ جمال الغزالي مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية بجهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة بزيارة ميدانية تفقدية.

وجاءت الزيارة التفقدية لمتابعة سير العمل وآخر المستجدات والتطوارت في جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي.

الجدير بالذكر أنه تم البدء في اليومين الماضين صيانة المخازن الطبية و المقرات الإدارية في جهاز الإمداد في منطقة بوعطني.

يشار إلى أن مقر جهاز الإمداد تعرض لأضرار مادية نتيجة الحرب التي كانت في منطقة بوعطني في الفترة الماضية بين القوات المسلحة العربية الليبية و الجماعات الإرهابية.(وال – بنغازي) ع م /أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال