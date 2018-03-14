بحث القضايا والمشاكل التي تواجه المجلس البلدي ترهونة

البيضاء 14 مارس 2018 (وال) – بحث معالي وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الفاروق المهدي ظهر يوم الأربعاء مع سيادة النائب عن مدينة ترهونة صباح جمعة جملة من القضايا والمشاكل التي تواجه المجلس البلدي ترهونة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تحال هذه المشاكل والمختنقات إلى وزارة الحكم المحلي لدراستها وإمكانية حلها.

كما اتفق أيضا على دعوة عميد وأعضاء المجلس البلدي ترهونة لعقد اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني ومعالي وزير الحكم المحلي وسيادة النائبة لعرض كل المختنقات والمشاكل في جميع القطاعات الأخرى في البلدية.

وقدمت الترهوني دعوة إلى معالي الوزير بزيارة بلدية ترهونة في الأيام المقبلة للاطلاع عن كثب على كل الأمور والقضايا الهامة التي تمس المواطن في البلدية.(وال – البيضاء) إ م/أ د

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