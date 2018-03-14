مديرية أمن ظاهر الجبل ترد على إتهامات السويحلي لعناصرها بإستهدافه

ليبيا – أصدرت مديرية أمن ظاهر الجبل مساء الاربعاء ردٱ على ماقالت أن بعض القنوات الفضائية والمواقع الألكترونية إدعته بشأن واقعة إطلاق النار على موكب رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي أثناء زيارته إلى الجبل.

وفى إيجاز تلقت المرصد نسخة عنه قالت مديرية أمن ظاهر الجبل بأن عناصرها المتمركزين بمنطقة (119) كانوا فى عملهم الرسمي مرتدين زي رجل الشرطة وعلي متن سياراتهم .

وأضافت : ” عناصر الشرطة شاهدوا هذا الرتل المسلح الذي كان يرافق السويحلي وعند إستيقافهم نزل أشخاص يرتدون الزي المدني وقاموا بإطلاق النار علي أعضاء الشرطة ” .

وعلى إثر ذلك ، وبحسب المديرية ، تم الأشتباك والقبض علي عضوين من الرتل وكذلك ضبط سيارة شرطة وسيارة ” تويوتا 27 ” وفر البقية من حيث جاؤوا فيما تمركزت دوريات الشرطة التابعة للمديرية بالمكان ولا يزالوا قائمين بعملعم .

وأكدت المديرية بأن منطقة القواليش حيث وقعت الواقعة تتبع مديرية آمن ظاهر الجبل وفقاً لقرا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف عبدالله الثني ومحضر اجتماع أعيان القواليش .

وفى ختام بيانها ، طالبت المديرية الجميع بتحري الدقة في نشر الأخبار وعدم الإدعاء علي رجال الأمن بالباطل مؤكدة بأن جميع عناصرها خريجين نظاميين من كليات ومعاهد الشرطة وذلك فى إشارة منها لبيان مجلس الدولة الذي وصف عناصرها بـ ” العصابة المسلحة ” التابعة لعملية الكرامة .

المرصد – متابعات

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