ماذا طلب عقيلة صالح من الأمم المتحدة؟

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الراعية للحوار السياسي بين الأطراف الليبية ومبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بضرورة الدفع بالعملية السياسية ودعوة لجنتين الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة لاستمرار التواصل لإنجاز تعديل الاتفاق السياسي خاصة وان مجلس النواب قد اعتمد مقترح تعديل الاتفاق السياسي الخاص بالسلطات التنفيذية منذ فترة.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن صالح أشار إلى ما طالبت به لجنة الحوار بمجلس النواب خلال الأيام الماضية ببحث التوصل لتوافق على تعديلات الإنفاق السياسي لاعتماده من قبل مجلس النواب من عدمه. وأكد صالح أن حالة الجمود السياسي لن تصل بالبلاد إلى تحقيق أي شيء يخرجها من أزمتها كما أنه من غير المقبول ترك الأمور مفتوحة على هذا النحو إلى ما لانهاية دون تحقيق تقدم ينهي ما تعانيه ليبيا

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