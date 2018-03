سلاح الجو يستهدف الإرهابيين جنوبي درنة

خاص – المتوسط

أستهدف سلاح الجو الليبي، الجماعات الارهابية بالمحور الجنوبي لمدينة درنة، عصر اليوم الاربعاء.

وقال المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ “المتوسط” إن الطائرة العمودية بركان التابعة لسرب الشهيد مؤمن الدرسي تم استهدافها خلال القصف بصاروخ أرض جو ولم تتم اصابتها

وأشار صبره، إلى أن ضربات الجيش كانت قوية ودقيقة واصابت الهدف وكبدت الإرهابيين خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

