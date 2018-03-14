صنع الله: “مصحة النفط” أولوية

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، إلى الإسراع في إنجاز مشروع تطوير مصحة النفط، وعدم إهدار الوقت لاستلامه كاملاً، معتبرا أن هذا المشروع من الأولويات بالنسبة للمؤسسة ولمستخدمي القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد، مع رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط أحمد عمار، ورئيس لجنة إدارة مصحة النفط جمعة بونعجة، ومدير مشروع تطوير مصحة النفط نور الدين الخماسي.

ووفق بيان لـ”الوطنية للنفط”، فقد بحث المجتمعون مستجدات المشروع، والصعوبات التي تواجه إنجازه، والسبل الكفيلة لحلها.

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