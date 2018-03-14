وزير التعليم يزور مدرسة «الكون» التعليمية ويتفقد سير الدراسة بها

عين ليبيا

الجدير بالذكر أن مدرسة الكون التعليمية تعتبر أحد مدارس التعليم الخاص التابعة للوزارة، والحائزة على إذن مزاولة لممارسة نشاطها من قبل إدارة التعليم الخاص. هذا وقد أبدى الوزير إعجابه الكبير بالإمكانيات المتوفرة للطلبة بهذه المدرسة، وورفعة مستوى التنسيق والنظام داخلها، مما يدل بكل جلاء على ان مستوى التعليم الخاص في ليبيا أصبح يحقق خطوات إيجابية كبيرة في أخذ مكانه الصحيح بالمجتمع، والمساهمة في تحسين العملية التعليمية بالبلاد. وقد أكد سعادة وزير التعليم في المدونة التي خطها بسجل الزيارات بالمدرسة بأن “مدرسة الكون تعطينا الأمل والفخر بأن مدراس التعليم الخاص من الممكن أن ترتقي لأعلى المستويات، مما يبعث الأمل ويزرع السرور في نفوسنا”.

ويشار إلى أن الوزارة تولي إهتماماً بالغاً لنشاط التعليم الخاص، لما له من أهمية بالغة في دعم العملية التعليمية بالمجتمع، وخلق فرص التنافس الفعال والإيجابي بين المؤسسات التعليمية، المبني على حسن الأداء وتوفير الظروف الملائمة للتعليم الجيد، وذلك في ظل تشريعات اللوائح والقرارات المنظـّمة لنشاط التعليم الخاص في ربوع الوطن، وتعمل الوزارة جاهدة منذ العام الماضي بمختلف إداراتها على دعم وتشجيع مؤسسات التعليم الخاص الأساسي والمتوسط والتقني والعالي، وإقامتها على أسس تربوية راقية وعلمية مثينة، وذلك لضمان تخريج كوادر متميزة وقادرة بجدارة على خدمة المجتمع في شتى المجالات لتنفيذ الخطط التنموية بالدولة الليبية.

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