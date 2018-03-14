رقيعة لـ”البلاد”: قرارة القطف أصبح مزارا

قال رئيس اللجنة الإعلامية لعودة أهالي تاورغاء، عماد رقيعة، إن مخيم قرارة القطف أصبح مزارا للوفود التي تأتي في زيارارت متقطعة وتعود لبيوتها لتترك سكان المخيم يكابدون الظروف المعيشية الصعبة.

وأضاف رقيعة، في مداخلة مع برنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، الأربعاء، أن أهالي تاورغاء ينتظرون العودة بشغف، في حين زارت ووزيرة الشؤون الاجتماعية المخيم وقالت “ليس لدي ما أقدمه”.

وبالحديث عن المعاناة الإنسانية بالمخيم، أكد رقيعة أن الغبار والأتربة تُنهك السكان نهارا، والبرد في الليل يسبب لهم المشاكل، كما يعاني المخيم من نقص في إمدادات الماء والكهرباء، لافتا إلى أن أهالي تاورغاء مواطنين ويطالبون بحقوق أساسية متمثلة في أبسط مقومات الحياة.

وقال إن “حكومة الوفاق لم تحرك ساكنا، وأكثر ما قدمته هو بيان تأكيد العودة بعد بيانها السابق، ولا نعلم كم عدد القتلى الذي يجب أن يسقط نتيجة تردي الأوضاع المعيشية في المخيم كي تتحرك وتدعم سكان المخيم”.

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