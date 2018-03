القوات الجوية تحذر من الطيران في سماء الجنوب دون إذن مسبق

المتوسط :

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة عن خطة محكمة لتأمين المنطقة الجنوبية برا وجوا.

و أصدرت الغرفة أوامر بعدم تحرك أي طائرات عسكرية أو حربية في سماء المنطقة أو الهبوط في إحدى المطارات أو المهابط الترابية بالمنطقة ،وكذلك عدم القيام بأية عمليات إنزال جوي دون أذن مسبق ،مشيرة بأن من يخالف ذلك سيكون هدفا للمقاتلات والقاذفات والمروحيات المقاتلة بسلاح الجو .

وأهابت الغرفة، شركات النقل الجوي المدنية بضرورة أخذ تصريحات الهبوط والإقلاع والمرور بالمجال الجوي من مراكز العمليات والسيطرة الجوية وفقاً للمتبع بمصلحة الطيران المدني والمطارات الليبية.

