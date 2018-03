المتوسط :

نعى المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني ” أحمد قذاف الدم” و أحد قيادات النظام السابق “بيزان” بأحر التعازي أسرة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق صفى الدين أبوشناف،، مشيدا بدروه في الدفاع عن مصر والأمة العربية

.جاء ذلك خلال زيارة “قذاف الدم” إلى محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية لتقديم واجب العزاء حيث استقبله مشائخ وعمداء قبيلة الجوازي والقبائل العربيه في الصعيد.

وقال قذاف الدم في بيان نشره مكتبه، “أعُزي نفسي وعائلته الصغيرة، وقبيلة الجوازي، في وفاة المغفور له الفريق صفي الدين أبو شناف، الجندي الذي عاش حياته مدافعًا عن مصر، وخيارات الأمة العربية طوال عقود من الزمن وكان رمزًا للشجاعة والإقدام، وقائدًا فذًا، يتمتع بأعلى درجات العلوم العسكرية، ووصل إلى أعلي الرتب والمراتب”.

مضيفا، “جمعتنا معه رفقة السلاح والتنسيق والتعاون العسكري وقبلها رابطة الدم، حيث أنه ينحدر من قبيلة الجوازي وهم اخوة لنا وهي من أكبر القبائل العربية التي هجرت في العهد التركي وإٍستقرت في المنيا، وساهمت بفاعلية في تاريخ مصر الحديث، وكانت كغيرها من القبائل جسرًا متينًا يربط ليبيا ومصر كقبائل ترهونة في الصعيد، التي أنجبت عبد الحكيم عامر، وقبائل أولاد علي التي أنجبت أبو غزالة، وغيرهم من الأبطال الذين نترحم عليهم اليوم ونفتخر بدورهم الذي سجله التاريخ”.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post “قذاف الدم” و “بيزان” يقدمان واجب العزاء في وفاة رئيس أركان القوات المصرية الأسبق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية