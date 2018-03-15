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مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية بالمنطقة العسكرية الوسطى

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أجدابيا 15 مارس 2018 (وال) – عقد صباح الأربعاء بمقر المنطقة العسكرية الوسطى اجتماعا ضم آمر المنطقة العسكرية الوسطى عميد خليفة أمراجع وعميد بلدية أجدابيا عقيد سعد العكوكي، وجهاز الحرس البلدي، وأغلب الأجهزة الأمنية بالمدينة .

وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية .

وأفاد آمر المنطقة العسكرية الوسطى – في تصريح لقناة ليبيا – أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة بعض الأمور الأمنية التي تخص المدينة، وذلك بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية . (وال – أجدابيا) ع م

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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