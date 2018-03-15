وزير العدل يلتقي سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا

عين ليبيا

اجتمع محمد عبدالواحد عبدالحميد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء 14 مارس 2018، بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس مع سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا بحضور السيد مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون المكلف.

تناول اللقاء التعاون في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين وفي عدة مسائل منها الجرائم المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير القانونية وجرائم تهريب الوقود وما ينتج عنه من تحصيل أموال طائلة قد تستعمل في دعم الإرهاب الذي طال عدة دول، وفي هذا الصدد اتفق الطرفان على ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين السلطتين الليبية والتركية لدعم أواصر التعاون في هذا المجال بين البلدين.

كما بحث الاجتماع كافة أوجه التعاون المتبادل بين البلدين في قضايا ومواضيع هامة على رأسها موضوع أرشيف الملكية العقارية المتعلقة بإثبات ممتلكات المواطنين وأملاك الدولة وغيرها.

وقد أكد السفير التركي أنه سيلفت انتباه حكومته لكل هذه القضايا والمواضيع خدمة لمصلحة البلدين.

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