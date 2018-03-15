النائب عبد المطلب ثابت يزور جامعة محمد بن علي السنوسي

زار ظهر اليوم الاربعاء عضو مجلس النواب، النائب عبد المطلب ثابت، النائب عن مدينة البيضاء، مقر جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية لدعم تطلعات الجامعة الرامية إلي الاسهام في النهوض بالتعليم العالي .

وأكد مدير مكتب الإعلام بالجامعة مفتاح ميلود في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية أن النائب أجتمع خلال زيارته مع رئيس الجامعة وأعضاء المجلس الأعلى للجامعة، وتناول الاجتماع عرض لمحة تاريخية عن التأسيس الأول لجامعة، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها منذ إعادة تفعيلها، وخططها المرحلية والمستقبلية، وعرض مشاريعها وتطلعاتها لتحقيق أهدفها الاستراتيجية.

و نوه عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت بالمكانة التاريخية التي تحضي بها جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية في قلوب كل الليبيين، وما قدمته من اسهام في تطور العملية التعليمية ، وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة للسيد عبد المطلب ثابت لوقفاته في العديد من المواقف الوطنية، ووقوفه مع دعم مشروع جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية كمشروع وطني ينهض بالحركة التعليمية في ليبيا .

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