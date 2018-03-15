«الثني» يناقش احتياجات نازحي تاورغاء

عين ليبيا

عقد رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الثلاثاء بمكتبه بمقر الحكومة في قرنادة اجتماعا مع عميد بلدية تاورغاء المهندس عبد المولى عظومة والنائب جاب الله الشيباني و النائب صالح أفحيمة و وزير العمل و الشؤون الاجتماعية السيد مسعود محمد بالقاسم.

حيث تم مناقشة احتياجات نازحي تاورغاء العائدين إلى مدينتهم سواء من “هراوة” و “قرارة القطف” وتم الاتفاق على الصرف لهذه المواقع حسب ما يتطلبه مكتب العمل والشؤون الاجتماعية ومناقشة صندوق إعمار مدينة تاورغاء.

يذكر أنه في الفترة السابقة تم تخصيص مبلغ و قدره (3.000.000 د.ل) ثلاثة ملايين دينار ليبي لاحتياجات نازحي مدينة تاورغاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا