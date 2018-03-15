ضبط بائع متجول ومصنع للخمور من قبل دوريات البحث الجنائي ببنغازي

بنغازي 15 مارس 2018 (وال) – أكد مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي القبض على بعض من تجار الخمور خلال حملات وجولات ميدانية لدوريات التحري والقبض بمدينة بنغازي .

وقال العرفي إن دوريات التحريات والقبض بالإدارة تمكنت من ضبط مصنع لصناعة الخمور المحلية مساء أمس الأربعاء بمنطقة حي الفاتح بمدينة بنغازي .

وأوضح العرفي أنه بعد عمليات الرصد والمتابعة، تمت مداهمة المصنع الذي كان يحوي عدد “13” جالون سعة “20” لتر .

وأشار إلى أنه تم القبض على الجاني وهو شخص ليبي، وتم ضبطه متلبس .

وفي ذات الشأن، قال العرفي أن عناصر التحريات والضبط تمكنت أيضاً من القبض على شخص آخر يقوم ببيع الخمور في الشارع العام .

وأضاف أن دوريات التحريات والقبض لاحظت تردد عدد من الأشخاص على مركبة نوع جيب بيضاء اللون بمنطقة الماجوري .

ونوه أنه تم اكتشاف أن سائق السيارة يقوم ببيع الخمور في الشارع من داخل السيارة، لافتاً إلى أنه تم ضبط السائق، حيث عثر بداخل المركبة على عدد “25” قنينة حجم متوسط تحتوي خمره تصنيع محلي .

وبين مدير المكتب الإعلامي أنه تم تحريز المضبوطات والعمل على أتمام الإجراءات للإحالة للنيابة العامة . (وال – بنغازي) ع م

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