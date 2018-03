المتوسط :

تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، بملاحقة الساعين لتعطيل الإنتاج بصورة غير مشروعة قضائيا.

يأتي ذلك خلال اجتماع جمع “صنع الله” مع أعضاء المجلس المحلي الزاوية ولجنة ادارة شركة الزاوية، لإيجاد حلول لعمليات إقفال الموانئ النفطية بطريقة غير قانونية، من قبل بعض المستخدمين في ميناء الزاوية.

و أعرب صنع الله ، عن عزمه بتقديم شكاوى لدى النائب العام في حق كل المعتدين، ومقاضاتهم وفقا لما ينصه القانون الليبي والدولي لما خلفوه من اضرار.

وفي سياق متصل أشاد صنع الله بالدور الهام الذي يلعبه موظفو المؤسسة في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال الحفاظ على تدفق الانتاج النفطي رغم الأوضاع الراهنة بالبلاد، قائلا “يقوم الموظفون بحماية شعبنا من خلال جهودهم الاستثنائية، وتعتبر المسؤولية على عاتق عاملي القطاع فريدة من نوعها. ”

وأثني صنع الله على دور المجتمعات المحلية ايضا و التي تدعم المستخدمين، قائلا: “نحن نعي جيدا أن أبناء الزاوية الذين همهم الاول هو مصلحة الوطن لن يرضوا بأعمال إيقاف عمليات الإنتاج بطريقة غير مشروعة.”

The post “صنع الله” يتعهد بملاحقة المعتدين على القطاع النفطي قضائيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية