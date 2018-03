“رقيعة”: وزراء “الوفاق” تخلوا عن نازحي تاورغاء والشكر لأهالي بني وليد وقرارة القطف

المتوسط – سامر أبو وردة

انتقد رئيس اللجنة الإعلامية لعودة أهالي تاورغاء، عماد رقيعة، موقف حكومة الوفاق الوطني تجاه نازحي تاورغاء المقيمين بـ “مخيم قرارة القطف” وعدم تقديمهما أبسط وسائل الدعم لهم، قائلاً “إن الحكومة لم تحرك ساكنا، وأكثر ما قدمته هو بيان تأكيد العودة بعد بيانها السابق”.

وتابع “المخيم وبالرغم من قلة أعداد ساكنيه، إلا أنه لم يتلق أي دعم، فحتى الخيام لم تقم الحكومة بتوفيرها للنازحين”، متسائلاً عن عدد القتلى الذي يجب أن يسقط نتيجة تردي الأوضاع المعيشية في المخيم، لكي يتحركوا ويدعموا سكان المخيم.

وأوضح عماد رقيعة، في تصريحات تليفزيونية، أن وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، فاضي الشافعي، قد قامت بزيارة المخيم وأفادت بأن ليس لديها ما تقدمه!، وأن وزير الحكم المحلي، بداد قنصو، لم يف بأي من وعوده التي وعد بها خلال زيارته للمخيم.

وأشار رقيعة إلى بعض من معاناة النازحين، والمتمثلة في نقص إمدادات الماء والكهرباء في المخيم، بالإضافة إلى الغبار والأتربة وبرودة الطقس ليلاً، وهي العوامل التي من شأنها إنهاك سكان المخيم وتعميق معاناتهم.

وأردف قائلاً “نحن من مواطني الدولة الليبية، نطالب بحقوق أساسية متمثلة في أبسط مقومات الحياة، ولكن ما نراه أن المخيم أصبح مزارا للوفود التي تأتي في زيارات متقطعة، وتعود لبيوتها لتترك سكان المخيم يكابدون الظروف المعيشية الصعبة”

كما وجه رقيعة الشكر لأهالي قرارة القطف لما يقدمونه إليهم من مساعدات، مشيراً أيضاَ إلى أن المجهودات الدائرة في المخيم هي من أهالي بني وليد.

