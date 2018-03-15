حاربي الاكتئاب بالأكل.. المكسرات تحسن مزاجك والشيكولاتة تبعد القلق

التوتر من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات، خاصة مع زيادة الضغوطات والمسئوليات، بداية من مسئولية المذاكرة وتحقيق النجاح في الدراسة، إلى ضغوطات العمل وإثبات الذات، ومسئوليات المنزل والأبناء، ولكن صحتك وحالتك النفسية من الأمور الهامة، فعليك الاسترخاء والتركيز على المشروبات والأطعمة التي تساعد في خفض التوتر والعصبية، لكن هل تعلمين أن ما تأكلينه يؤثر على الحالة المزاجية لكي، كثير منا لا يعرف أن بعض الأطعمة تقلل من مستويات هرمونات التوتر والقلق، وأخرى تخفض مستوى ضغط الدم، وتقوي المناعة، وتساعد على استرخاء العضلات، وهي تفيدك كثيرًا إذا كنتي تعانين حالة نفسية سيئة.

1- تناولي الخضراوات كالسلق والسبانخ والخس، فهي غنية بعنصر المغنيسيوم، الذي يساعد على توازن هرمونات القلق، والخضروات بشكل عام (كالجزر والخيار) تساعد على تخفيف التوتر.

2- الفواكة الطازجة وبشكل خاص البرتقال، يعمل على تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات هرمونات التوتر، فهو غني بفيتامين سي، ويعمل على تحسين الحالة المزاجية، والموز والأفوكادو من الفواكه التي تساعد في خفض مستويات ضغط الدم، فالموز بالأحماض الأمينية، التي تعزز هرمون السيروتونين، وتجعلك تشعرين بتحسن.

3- المكسرات (اللوز والفستق وعين الجمل والبندق) الغنية بالمغنيسيوم مفيدة للاسترخاء وخفض التوتر، (جربي تأكلي مكسرات لو قلقانه وهتشوفي النتيجة بعدها بدقائق)، فالكاجو غني بالزنك ومفيد لصحتك، واللوز غني بالمغنسيوم. ويساعد في إنتاج السيروتونين، الذي يساعدك في خفض التوتر وتعديل الحالة المزاجية.

4- اللبن والزبادي يحتويان على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين بي، فمعروف أن اللبن يساعد على الاسترخاء والنوم، لذلك تلجأ له الأمهات وتشربه لأبنائها في المساء لمساعدتهم على النوم، فهم يحتويات على التربتوفان الذي يعمل على تحسين المزاج وتهدئة الجسم.

5- الشيكولاتة من أقرب الطرق التي تلجأين لها إذا شعرتي بالقلق أو التوتر، فهي عامل قوي في تخفيف نسبة التوتر ولها تأثير على هرمونات التوتر بجسم، فنسمع كثيرًا نصائح الأطباء بتناول الشيكولاتة، والداكنة منها تكون أفضل، لأنها تحتوى على سكر أقل، فهي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وتنظم ضغط الدم والدورة الدموية وتشعرنا بالسعادة وتغيير الحالة المزاجية.

6- النشويات تحفر جسمك على إفراز مادة السيروتونين، وهي المسئولة على شعورك بالسعادة، لذلك احرصي على تناول الأطعمة النشوية، خصوصا ذات القمح الكامل، فالنشويات بشكل عام ترفع من مستويات الطاقة في الجسم.

7- إذا كنتي تحبين تناول السمك، فهذا سيساعدك في التخلص من التوتر والقلق، وبشكل خاص الأسماك الدهنية كالسلمون والتونا والسردين، فهي غنية بأوميجا 3 والمغنسيوم وتساعدك في الشعور بالهدوء وتقليل التوتر والقلق، ركزي على تناول السمك مرة في الأسبوع على الأقل.

8- جميع أنواع السلطات تساعدك على تحسين مزاجك، فهي ستكون مليئة بالألوان المختلفة (الأحمر في الطماطم والأخضر في الخيار والفلفل والخس، والجزر والخضرة كالبقدونس) كلها ألوان تؤثر على عينك بالإيجاب وتساعد على الراحة والاسترخاء.

9- من الأكلات التي تساعدك على تحسين المود والشعور بالسعادة، الاسباجيتي مع كرات اللحم، الغنية بالبروتين والسلينيوم، والمكرونة من النشويات التي تحدثنا عنها سابقًا، البطاطس المهروسة مع شرائح الديك الرومي، والمكرونة بالجبنة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب المفيد لوظائف المخ ويعالج الاكتئاب.

10- الشوفان يساعد على التخلص من الاكتئاب، فهو مضاد طبيعي للحزن والاضطرابات العصبية والقلق، فهو يعتبر من الحبوب الكاملة التي تساعد على تنظيم نسبة هرمون السيروتونين في الجسم، ويحتوي على الحمض الأميني التربتوفان الصانع الرئيسي للسيروتونين في المخ ويؤدي الى تخفيف نسب الاكتئاب.

طبقي هذه النصائح، والتزمي بشرب ليترين ونصف ماء يوميًا للحفاظ على جسدك، وقللي من تناول الكافيين (القهوة والشاي والنسكافية)، لأنها تزيد من التوتر، ركزي أيضًا على الأطعمة المحتوية على المغنيسيوم، البوتاسيوم، البروتينات، فيتامينات ب، فيتامين ج، أوميجا 3 والحديد.

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