حافظي على قوة ولمعان أظافرك بـ10 خطوات

مظهرك لا يقتصر على لبسك أو مكياجك، فاهتمامك بجمالك ينعكس دائمًا على صحتك والعكس صحيح، الأظافر جزء مهم لكل بنت لأنها من المناطق التي تتأثر بسوء التغذية وقلة شرب المياه، ويعد إتلاف الأظافر إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة، ولتبتعدي عن ذلك عليكِ الالتزام ببعض النصائح التي تساعد في حماية أظافرك من التلف والحفاظ على شكلها، وعليكِ استخدام مستحضرات العناية بالبشرة التي لا تحتوي على مواد كيماوية تؤثر على صحة أظافرك، استخدمي مستحضرات طبيعية لتحافظي على صحتك، وتناولي المأكولات الغنية بعنصر الكالسيوم لتكتسبي أظافر قوية، وإليك هذه النصائح..

1- التغذية من الأمور الهامة التي تتحكم في بشرتك وأظافرك وشعرك فإهمال بعض العناصر الغذائية والمعادن التي تغذيهم، أحد أهم الأسباب التي تعمل على إتلاف الأظافر وتكسيرها.

2- رطبي يديك يوميًا فهذا سيساعدك على حماية أظافرك، فيمكنك استخدام أي نوع من الزيوت الطبيعية، ومنها زيت جوز الهند المعروف بفوائده، أو زيت اللوز، فقط قومي بوضع الزيت على أظافرك في المساء والبسي جوانتي، هذه الخطوة ستعمل على ترطيب يديك وأظافرك وسترين النتيجة في الصباح.

3- طلاء الأظافر (المانيكير)، من الأمور التي تؤدي لتلف أظافرك وخاصة إذا كنتِ ممن يفضلن وضعه يوميًا وتغيير لونه، ولكن احذري لأن الاستخدام اليومي لطلاء الأظافر أو مزيل الطلاء يتلف الأظافر.

4- ابتعدي عن استخدام مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتات، لأنها تؤدي إلى جفاف الأظافر، ابحثي عن الأنواع التي لا تحتوي على تلك المادة.

5- اشربي الحليب لأن كوبا واحدا من الحليب الذي يحتوي على الزنك يساعدك في الحصول على أظافر قوية، كما أن المياه لها دور فعال فعليكِ شرب المياه بكثرة للحفاظ على بشرتك بشكل عام وأظافرك.

6- تناولي الطعام الذي يحتوي على نسبة من الحديد، يساعد ذلك على إعطاء مظهر صحي لجلدك وأظافرك، وذلك في منتجات الحبوب الكاملة (الخضراوات الورقية الداكنة كالسبانخ، اللحوم الحمراء والبيض)، وأيضًا تناولي المكسرات، كل ذلك يساعد أظافرك ويحميها من التشقق.

7- مطهر اليدين مهم لحمايتك من الجراثيم، ولكن لا تستخدميه بكثرة لأن نسبة الكحول العالية به ستسبب الجفاف ليديكي، يمكنك استعمال الليمون كمطهر، ذلك سيكون مفيدًا أكثر.

8- الليمون يساعد على تطويل الأظافر، ويخلصك من لونها المصفر إذا كنتِ مجهدة، فيمكنك استعماله من خلال مزجه مع زيت اللوز وزيت الخروع، ودلكي أظافرك بالخليط لمدة تلت ساعة، ثم اغسليها وستشاهدين النتيجة بعد أيام قليلة.

9- يمكنك القيام بالباديكير مرة كل أسبوع في المنزل، فالأمر لا يتطلب الذهاب للبيوتي سنتر، وإذا اضطررت للذهاب احرصي على استخدام أدوات خاصة بكِ، ولا تستخدمي شيئا لا يخصك، فقط ابردي أظافرك وغيري المبرد بشكل دوري، واستخدمي قطنة مبللة بزيت فيتامين e، ومرريها على أظافرك والجلد المحيط بها، ثم ضعي طبقة من مقوي الأظافر.

10- ابتعدي عن الأظافر الصناعية لأنها ستضرك، وتمنع أظافرك من التهوية، إذا رغبتِ في تطويل أظافرك فهذا سهل باستخدام خليط زيت الزيتون وخل التفاح وصفار بيضة، ضعي الخليط على أظافرك ودلكيها، ثم اغسليها بالمياه والصابون جيدًا.

بهذه الخطوات تحصلين على أظافر قوية ولامعة، ولكن تأكدي أن صحة غذائك وشرب المياه والابتعاد عن الكيماويات، هي الطرق الصحيحة لأظافر صحية وقوية، ويمكنك حماية أظافرك من غسل الصحون يوميًا بوضع بعض قشور الليمون داخل المنظف الذي تستخدمينه، فهذا سيكون مفيد لأظافرك وسيمنع ضررها من الصابون السائل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا